Giochi del decennio: Mass Effect 2 mi ha dato personaggi che amerò per sempre - articolo (Di martedì 31 dicembre 2019) Con l'arrivo del 2020 abbiamo deciso di celebrare i 30 Giochi che hanno lasciato il segno negli ultimi dieci anni. Potete trovare tutti gli articoli pubblicati nell'archivio dei Giochi del decennio, e leggere dell'idea da cui è nato il progetto nel nostro editoriale.Mi ritengo fortunato ad aver giocato Mass Effect 2 prima di Mass Effect. Per quanto potesse essere buono quel gioco, se il mio primo assaggio dell'universo di Mass Effect fossero stati i caricamenti durante l'ascensore e le sessioni di guida a bordo del Mako, e non starei parlando con voi in questo momento. Ma che intro incredibile aveva Mass Effect 2? Essendo stato per anni un fan di Star Trek, gli elementi in comune con la famosa serie furono immediatamente lampanti: gli andirivieni all'interno di un'enorme nave spaziale, gente che usa tablet per far qualsiasi cosa, e tutto questo prima che un attacco compromettesse per ... Leggi la notizia su eurogamer

