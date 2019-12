Ginnastica ritmica, il 2020 dell’Italia: le Farfalle sognano la medaglia olimpica, azzurre a Tokyo per l’impresa (Di martedì 31 dicembre 2019) Le Farfalle vogliono salire sul podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia della Ginnastica ritmica insegue un sogno e le ragazze di Manuela Maccarani hanno tutte le carte in regola per festeggiare una medaglia nel Sol Levante. La nostra Nazionale è reduce da una stagione non propriamente brillante, le azzurre non sono riuscite a conquistare un alloro nel concorso generale ai Mondiali e in svariate circostanze hanno faticato a esprimere tutto il loro potenziale ma da oggi si volta pagina e si inizia a guardare ai Giochi con grande ottimismo: mancano sette mesi all’evento più importante del quadriennio che andrà in scena dal 22 luglio al 9 agosto, Alessia Maurelli e compagne stanno già studiando i nuovi esercizi che saranno radicalmente differenti rispetto a quelli visti negli ultimi mesi. L’obiettivo è quello di portare in Giappone due prove convincenti e in grado di ... Leggi la notizia su oasport

