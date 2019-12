Gianmarco Onestini e Adara Molinero, è già finita: lei lo accusa di essere finto e interessato solo alla tv (Di martedì 31 dicembre 2019) Tra Adara e Gianmarco è già finita. La modella ha fatto delle accuse molto gravi nei confronti del gieffino. Ecco che cosa è successo. Gran Hermano Vip: tra Adara e Gianmarco è già finita, lite in diretta Se Gianmarco Onestini al Grande Fratello 16 non è riuscito a farsi conoscere molto bene dal pubblico, al Gran Hermano Vip spagnolo, invece, ha fatto molto discutere. Il reality in Spagna ha deciso di inserire Gianmarco tra i vip come “modello italiano” e già dai primi giorni si è reso protagonista. Dopo alcune settimane, poi, si è avvicinato molto alla modella Adara Molinero, la quale era già impegnata e con un bambino di pochi mesi. Tra Adara e Gianmarco è nato qualcosa di più e lui, nonostante fosse stato eliminato, ha avuto modo di essere sempre presente tramite fugaci incontri o videomessaggi. Adara alla fine del programma ha confessato di essersi innamorata di lui e ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

