Ghosn scappa dal Giappone: «In LIbano per evitare persecuzione» (Di martedì 31 dicembre 2019) L'ex presidente di Nissan, Carlos Ghosn, conferma di aver lasciato il Giappone e di essere in LIbano. Attraverso i suoi legali, Ghosn ha dichiarato di non voler s fuggire... Leggi la notizia su ilsole24ore

fisco24_info : Ghosn scappa dal Giappone: «In LIbano per evitare persecuzione»: L'ex presidente di Nissan, Carlos Ghosn, conferma… -