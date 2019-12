Genova, Toti dopo crollo soffitto galleria A26: “Allibiti. Ora piano straordinario con autostrade è relativo: dobbiamo capire come stanno le cose” (Di martedì 31 dicembre 2019) “Nessuno si immaginava che crollasse il soffitto di una galleria appena finito l’incontro (con Autostrade ndr.). L’episodio ci lascia allibiti perché è da tanto che chiediamo di conoscere la situazione di sicurezza delle nostre gallerie e dei nostri viadotti. Ora spetta alla magistratura capire cosa è successo”, così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, commenta il crollo del soffitto di una galleria vicino a Genova, avvenuto lunedì sera. “Serve un piano straordinario per la messa in sicurezza delle infrastrutture, quello che stavamo ottenendo durante la riunione che prevede ulteriori sconti e una situazione di alleggerimento con una serie di interventi economici per gestire durante i mesi della primavera il traffico di Genova. Ma tutto questo ora è relativo, bisogna capire effettivamente come stanno le cose”, ha concluso il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

