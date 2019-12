Genova, riaperto il tratto della A26 chiuso ieri dopo il crollo in una galleria (Di martedì 31 dicembre 2019) Intorno all'una di notte ha riaperto il tratto tra Masone e l'allacciamento con l'A10 in direzione Sud della A26 Genova-Gravellona Toce. ieri il tratto era stato chiuso da Autostrade dopo il "distacco di una ondulina e di parti dell'intonaco" nella galleria Bertè. Aspi ha riaperto il traffico "su una corsia in scambio di carreggiata", precisando che "non si registrano turbative al traffico"Tra Aspi, Mit, Comune di Genova, Autorità Portuale e Regione Liguria è stato anche aperto un tavolo di confronto sulle condizioni nelle quali versa la rete autostradale ligure. In questa sede Aspi ha illustrato il piano di verifica della rete autostradale ligure programmato dal 1° gennaio 2020, comunicando contestualmente che nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio verrà rimosso il cantiere relativo alla frana di Albisola e quello da Nervi e Recco legato all'istallazione delle barriere ... Leggi la notizia su blogo

