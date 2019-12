Genova, incendio nel cantiere per la ricostruzione del nuovo Ponte Morandi: a fuoco la pila 13 (Di martedì 31 dicembre 2019) Non c'è pace a Genova. Un incendio è divampato nel cantiere del nuovo Ponte sul Polcevera al posto del Morandi, questa mattina 31 dicembre, intorno alle 5,30. Il rogo ha interessato l'interno di una delle nuove pile sul lato est, vicino a via Fillak: stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, si Leggi la notizia su liberoquotidiano

