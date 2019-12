Genova, incendio nel cantiere nuovo ponte: in fiamme una pila (Di martedì 31 dicembre 2019) Un violentissimo incendio è divampato nei pressi del nuovo cantiere del ponte di Genova sul Polcevera: a fuoco una delle pile sul lato est, vicino a via Fillak. Le cause del rogo scoppiato all’alba del 31 dicembre sono ancora sconosciute, ma secondo indiscrezioni potrebbe essersi trattato di un errore umano. Ancora sconosciuta anche l’eventuale presenza di vittime o feriti. Ad andare in fiamme, inoltre, sarebbe stato del materiale presente dentro la pila 13 della nuova struttura. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco con cinque squadre di uomini. Via Fillak è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza. ponte Genova, incendio nuovo cantiere Dopo il crollo di alcuni materiali dalla galleria dell’A26, nei pressi del ponte di Genova si è verificato un incendio che ha colpito il nuovo cantiere sul Polcevera. Le fiamme hanno avvolto la pila 13 ... Leggi la notizia su notizie

