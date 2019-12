Genova, incendio nel cantiere dell’ex ponte Morandi: fiamme avvolgono un pilastro (Di martedì 31 dicembre 2019) Un grosso incendio è divampato all’interno del cantiere per il nuovo ponte di Genova. A prendere fuoco materiale dentro la pila 13 della nuova struttura. Sul posto stanno intervenendo cinque squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno avvolto l’intera pila. Al momento non si registrano feriti. Via Fillak è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni in sicurezza. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco e dalla Polizia, il rogo sarebbe partito da un flessibile usato da un operaio, le cui scintille avrebbero raggiunto del polistirolo. I pompieri hanno usato l’autoscala per raggiungere l’origine dell’incendio, adesso sotto controllo. L’incidente causerà un ulteriore ritardo nei lavori. Nelle scorse settimane il sindaco-commissario Marco Bucci aveva già annunciato un ritardo nella fine delle operazioni di un mese e mezzo ... Leggi la notizia su open.online

Genova - donna di 65 anni muore nell’incendio della propria abitazione : Una donna di 65 anni è morta nell’incendio della propria casa: è successo questa notte a Lumarzo, nell’entroterra della provincia di Genova. Le fiamme si sono sviluppate nella notte nell’abitazione, ma l’allarme è stato dato solo questa mattina da un parente della donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova est che hanno trovato il corpo senza vita dell’anziana, probabilmente soffocata dal fumo.Le cause del ...

