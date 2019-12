Genova, incendio nel cantiere del ponte Morandi: a fuoco la pila 13 (Di martedì 31 dicembre 2019) Luca Sablone Le scintille di un flessibile avrebbero raggiunto del polistirolo; non si registrano feriti. L'incidente provocherà un ulteriore ritardo nei lavori Paura a Genova, precisamente nel cantiere del nuovo ponte sul Polcevera ex ponte Morandi, dove questa mattina verso le ore 5.30 è divampato un ingente incendio. A prendere fuoco sarebbe stato il materiale contenuto all'interno della pila 13 della nuova struttura: l'esplosione ha interessato l'interno di una delle nuove pile sul lato est. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco; al momento non si registra alcun ferito. In via precauzionale è stata chiusa via Fallak al traffico in entrambe le direzioni, al fine di consentire tutte le operazioni del caso in condizioni di sicurezza; poco prima delle ore 8.00 è stata riaperta. I pompieri hanno provveduto a utilizzare l'autoscala per raggiungere ... Leggi la notizia su ilgiornale

