Genova, in fiamme la cima di una delle pile del viadotto che sostituirà il Morandi (Di martedì 31 dicembre 2019) Secondo quanto ricostruito dai vigili del Fuoco e dalla polizia, il rogo sarebbe partito da un flessibile usato da un operaio, le cui scintille avrebbero raggiunto un ammasso di polistirolo. L'area non è stata posta sotto sequestro Leggi la notizia su ilsecoloxix

