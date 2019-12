Genova, 25enne muore durante il parto, il figlio in condizioni disperate (Di martedì 31 dicembre 2019) Una mamma di appena 25 anni affetta da una gravissima patologia cronica è morta il 27 dicembre scorso all’ospedale San Martino di Genova. Morire di parto a soli 25 anni pochi giorni dopo Natale. E’ quanto tristemente accaduto a Genova in questo ultimo scorcio di 2019. La vittima è una ragazza affetta da una patologia … L'articolo Genova, 25enne muore durante il parto, il figlio in condizioni disperate è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

