Gazzetta | spese pazze per Friedkin alla Roma | in estate potrebbe arrivare Mertens

La cessione della Roma non è ancora ufficiale, ci vorrà un po di tempo prima che Friedkin sia ufficialmente il nuovo proprietario, ma il texano ha già cominciato a lasciare intendere quali siano i suoi progetti. Vuole lasciare il segno, e riportare Roma al livello che le compete. Per farlo servirà ovviamente investire e si parte dal questa finestra di mercato in cui i giallorossi punteranno su Politano, ma è in estate che la società potrebbe cominciare a investire capitali più consistenti e in quel caso avrebbe delle mire du Mertens Un giocatore, infatti, che Fonseca considera un ideale vice Dzeko – ma anche partner – è Dries Mertens. Certo, a giugno compirà 33 anni, ma il giocatore è integro e tatticamente duttile, ma dovrebbe abbassare le sue pretese d'ingaggio, attualmente ferme sui 4 milioni a stagione per 3 anni (più bonus sparsi), senza contare che il Napoli sta provando a ...

