Gazzetta: rinnovo Mertens, possibile accordo a 3,5 milioni a stagione (Di martedì 31 dicembre 2019) Mertens non ha mai fatto mistero che la sua preferenza sarebbe quella di restare al Napoli, qualora le condizioni di rinnovo proposte da De Laurentiis fossero soddisfacenti. Dal canto suo la società azzurra aveva fatto una proposta all’attaccante belga che rispecchiava il contratto già in essere prolungandolo per altri due anni. Fino ad oggi non sembrava che ci potessero essere i margini per trovare un’intesa, tanto che non vi erano stati altri incontri, secondo quanto riporta invece la Gazzetta dello Sport, in questi giorni ci sarebbe stato un meeting per provare a trovare un accordo che soddisfi tutti Potrebbe esserci un riavvicinamento tra l’attaccante belga e il Napoli. Le parti si sono parlate per provare a raggiungere l’intesa. L’offerta di De Laurentiis resta ferma a 3 milioni all’anno per le prossime 2 stagioni, mentre il giocatore ne chiede 4 per 3 anni. Ci sarebbe ... Leggi la notizia su ilnapolista

