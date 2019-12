Gazzetta: fondamentale il ruolo di Hamsik per la chiusura dell’affare Lobotka (Di martedì 31 dicembre 2019) Non sembra ci possano essere intoppi per la chiusura dell’affare Lobotka con il Celta, entro pochi giorni Gattuso dovrebbe finalmente avere il regista che gli manca per mettere in campo il suo 4-3-3, ma un ruolo fondamentale nella trattativa è stato quello di Marek Hamsik. Secondo la Gazzetta dello Sport, lo slovacco avrebbe più volte sentito l’ex capitano del Napoli per essere rassicurato che la scelta fosse quella giusta. “La discussione non ha avuto bisogno d’interruzioni, al Celta interessano i 20 milioni offerti dal Napoli e, dunque, non c’è alcun rilancio da parte degli spagnoli. D’altra parte, il centrocampista slovacco è stato abbastanza chiaro coi propri dirigenti: lui vuole Napoli e non è intenzionato a perdere l’occasione che gli è stata prospettata. Prima di dire si al trasferimento, Lobotka s’è sentito più volte con Marek Hamsik, suo amico e compagno in ... Leggi la notizia su ilnapolista

