Galway Capitale europea della Cultura 2020: al via un anno di celebrazioni

Tutto pronto a Galway, in Irlanda, per dare il via alle cerimonie che la incoronano Capitale europea della Cultura 2020. Un programma per l'intero anno, sviluppato attraverso più di 100 partnership con 33 diversi paesi rappresentati. Temi protagonisti il paesaggio, la lingua e la migrazione. Galway 2020 si aprirà a partire da sabato 1° febbraio con un festival gratuito della durata di una settimana, che si sposterà attraverso 6 città della contea per culminare con una spettacolare Cerimonia di apertura nella città di Galway, sabato 8 febbraio. Nel corso dell'anno il programma offrirà musica, teatro, letteratura, arti visive, danza, film, architettura, tradizioni, sport, gastronomia e la maggior parte degli eventi sarà aperta al pubblico. Ciascuna delle quattro stagioni si aprirà con uno spettacolare festival del fuoco, richiamo alla tradizione irlandese che vuole che l'inizio di ...

