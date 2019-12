Gaia e Camilla | Paolo Genovese scrive alle famiglie | “Voleva un incontro” (Di martedì 31 dicembre 2019) Il regista Paolo Genovese rompe il silenzio e scrive alle famiglie di Gaia e Camilla. “Voleva anche un incontro ma gli hanno detto di no”. Giunge la notizia di una lettera scritta dal padre di Pietro Genovese, il regista Paoli, in merito alla vicenda delle due ragazze uccise quasi due settimane fa. Le povere Gaia … L'articolo Gaia e Camilla Paolo Genovese scrive alle famiglie “Voleva un incontro” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

