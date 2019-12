“Gaia e Camilla non si trovavano sulle strisce pedonali, e si sono messe a correre”: il racconto dei testimoni (Di martedì 31 dicembre 2019) “Gaia e Camilla non si trovavano sulle strisce”: il racconto dei testimoni Il mosaico di testimonianze relative all’incidente che la notte del 21 dicembre ha ucciso Camilla Romagnoli e Gaia Von Freyman si arricchisce di nuove voci, e cioè delle persone che quel sabato sera sono transitate proprio sul luogo dell’incidente. Secondo l’avvocato della famiglia Romagnoli, Cesare Piraino, il semaforo di Corso Francia non dispone della luce “gialla” per permettere ai pedoni di prepararsi all’arrivo del rosso, e per questo motivo le due sedicenni avrebbero attraversato quando la luce ancora verde e si sarebbero ritrovate nel pieno del “rosso” quando ormai erano in strada. A quel punto, il Suv di Pietro Genovese le avrebbe investite. Ma il momento dell’impatto mortale è stato descritto dai conducenti a bordo delle auto che hanno ... Leggi la notizia su tpi

