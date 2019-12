Fugge dopo incidente a Limbiate, denunciato un uomo di Paderno Dugnano (Di martedì 31 dicembre 2019) Fugge dopo l’incidente stradale con feriti: individuato e denunciato un 47enne di Paderno Dugnano. Il comando di Polizia locale di Limbiate ha completato le indagini e identificato l’uomo che si era allontanato dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale sulla Saronno-Monza. L’incidente risale allo scorso 23 dicembre, alle 14,25. Secondo quanto appurato dalla Polizia locale di Limbiate, uno dei coinvolti, identificato in un uomo di 47 anni, italiano, residente a Paderno Dugnano alla guida di un furgone Ford Transit coinvolto in sinistro stradale con feriti si allontanava dal luogo, senza giustificato motivo, prima dell’intervento delle forze di polizia. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

