Freme il fronte di quelli che vogliono boicottare il discorso di Mattarella (e già lo insultano): perché falliscono ogni anno (Di martedì 31 dicembre 2019) «Mi raccomando la sera del 31 tutti ad ascoltare il discorso del capo dello Stato…». E poi i fischi, le grida, i gesti e quel «Mi si rompe il televisore. É stata questa la reazione sollevata dalla provocazione lanciata da Matteo Salvini alla Festa della Lega di Albino, provincia di Bergamo. Una reazione che non si ferma a quel comizio. Il tuo browser non supporta il tag iframe Su Twitter basta scorre i commenti più recenti che hanno utilizzato l’hashtag #Mattarella per vedere come si stia creando un dibattito tra sostenitori e detrattori del Presidente della Repubblica. Tra chi giura che l’ultima sera dell’anno la passerà davanti al televisore per ascoltare il discorso di Sergio Mattarella e chi invece cercherà di starci il più lontano possibile. Commenti che a volte superano anche i confini, legittimi, della critica, per sfociare nell’insulto più ... Leggi la notizia su open.online

