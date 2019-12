Foto astronomiche 2019: la più bella l’eclissi totale di Sole, insieme ad aurore boreali e alla nebulosa di Orione [GALLERY] (Di martedì 31 dicembre 2019) La grande eclissi totale di Sole che lo scorso 2 luglio ha oscurato i cieli del Sudamerica è stata incoronata come regina delle Foto astronomiche del 2019. Tra gli scatti piu’ spettacolari, selezionati dal sito space.com si possono ammirare anche i draghi e le fenici disegnati nelle aurore boreali, il lancio della capsula Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale, lo scorso 4 maggio, e la Super Luna Rossa di gennaio. A guidare la classifica c’e’ l’immagine con in timelapse dell’eclissi solare visibile dal Sudamerica che mostra il Sole dietro le Ande, mentre la Luna gli passa di fronte, creando un sorprendente effetto che ricorda un anello con diamante. Tra le Foto del 2019 spicca anche quella della cometa 2018/Y1 Iwamoto, immortalata in febbraio con il suo alone di luce verde, e l’aurora boreale che nel cielo di Islanda ha preso le ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

