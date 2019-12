Fortnite: Come sbloccare le Skin di Natale (Di martedì 31 dicembre 2019) Se in questo periodo state giocando a Fortnite, vi sarete sicuramente imbattuti nei regali natalizi di cui vi abbiamo parlato QUI e le Sfide che potete trovare QUI. Quest’oggi vi sveleremo Come ottenere le 2 Skin GRATIS di Natale, in regalo per tutti i giocatori (con e senza PASS Battaglia). Skin GRATIS in Fortnite: Come ottenere le Skin di Natale Epic Games regala ben 2 Skin a tutti i giocatori, una disponibile fin da subito, l’altra dopo aver eseguito una certa azione. La Skin che vedete a sinistra (albero) è ottenibile scartando l’albero di Natale Come regalo giornaliero, che potete trovare presso il rifugio. La seconda Skin invece richiede l’apertura di tutti i doni sulla sinistra, fatto questo verrete premiati con la possibilità di aprire l’ultimo dono, che include appunto la suddetta Skin. Nel primo caso potete ... Leggi la notizia su gamerbrain

infoitscienza : Fortnite Woolly Warrior, come ottenere la Skin Guerriero Lanoso gratis (Mezz'Inverno 2019) - StefaniaC11 : Un giocatore di Fortnite che sbeffeggia chi nel videogioco cerca una bella storia per il premio a The Witcher 3, e… - GamingToday4 : Escape From Tarkov disfa Fortnite come il gioco più visto e questo è il motivo -