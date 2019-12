Ford - Esaurite le prenotazioni della First Edition negli USA (Di martedì 31 dicembre 2019) In neanche un mese e mezzo, la Ford ha esaurito i pre-ordini disponibili negli USA per la First Edition della Mustang Mach-E, l'elettrica presentata il 18 novembre scorso. Per assicurarsi una prelazione sui primi esemplari prodotti, circa 50.000 nel primo anno, i clienti interessati dovevano versare una caparra (completamente rimborsabile) di 500 dollari (circa 450 euro). Prenotare la Suv a batteria dell'Ovale Blu è ancora possibile, ma bisogna orientarsi sulla Premium Edition (l'allestimento immediatamente superiore a quello base e proposto a partire da circa 50.000 dollari) o sulla ricca GT (la versione top di gamma, che ha un prezzo di almeno 60.500 dollari). Spopola la Extended Range. La Ford non ha comunicato il numero complessivo dei pre-ordini raccolti per la Mach-E, limitandosi a fornire delle indicazioni su quelle che sono state le preferenze dei clienti. Non sorprende che ... Leggi la notizia su quattroruote

