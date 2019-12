Forcella, un ulivo per ricordare Maikol Russo, vittima innocente della camorra (Di martedì 31 dicembre 2019) Un albero di ulivo è stato invasato oggi, 31 dicembre, in piazza Calenda a Forcella per ricordare Maikol Giuseppe Russo, il giovane di 27 anni, vittima innocente di camorra, ucciso 4 anni fa da una pallottola vagante durante una "stesa". Alla cerimonia presente la moglie Angela. L'albero verrà a affiancato da una installazione per ricordare il ragazzo. Leggi la notizia su napoli.fanpage

prospinto : Abbiamo ricordato Maikol, vittima della camorra a Forcella. Piantato un ulivo ! - prospinto : Domani a Forcella ricorderemo Maikol - prospinto : *Ansa* *Forcella ricorda vittima innocente stesa di camorra* _Ulivo offerto dai commercianti per Maikol Russo_ (AN… -