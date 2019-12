Foggia, detenuto pesta agente per una telefonata: 7 giorni prognosi (Di martedì 31 dicembre 2019) Federico Garau "Non siamo carne da macello per galeotti", lamenta il Cosp dopo l'ennesimo episodio di violenza nella casa circondariale di via delle Casermette Pretende di ottenere un permesso speciale per poter effettuare una seconda telefonata, dopo averne già ottenuto in precedenza uno del tutto eccezionale rispetto alle regole previste in carcere, e per questo pesta con violenza un agente di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Foggia. L'episodio, l'ennesimo caso di aggressione ai danni di un poliziotto in servizio, si è verificato durante la giornata di ieri, lunedì 30 dicembre, ed ha visto come protagonista in negativo un detenuto di origini campane, finito dietro le sbarre per reati contro il patrimonio e la persona. Come riportato dalla stampa locale che si è occupata del caso, solo il pronto intervento dei colleghi dell'agente aggredito ... Leggi la notizia su ilgiornale

