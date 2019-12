Fiumicino, barca di due metri alla deriva: salvate dalle acque gelate 4 persone a bordo (Di martedì 31 dicembre 2019) Soccorsi da una Motovedetta della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Roma, i passeggeri sono stati tratti in salvo senza particolare difficoltà e sono stati sbarcati nel porto di Fiumicino e affidati alle cure del personale medico giunto sulla banchina in attesa. Leggi la notizia su roma.fanpage

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Fiumicino, barca in avaria a 14 miglia dalla costa: in salvo 4 persone - SkyTG24 : Fiumicino, barca in avaria a 14 miglia dalla costa: in salvo 4 persone - ilfaroonline : Barca in avaria con 4 persone a bordo, emergenza a Fiumicino -