Fiorentina, allenamento di capodanno a porte aperte. L'annuncio di Chiesa – VIDEO (Di martedì 31 dicembre 2019) Fiorentina, allenamento di capodanno a porte aperte. Chiesa annuncia: appuntamento alle ore 16.30 allo stadio Artemio Franchi La Fiorentina ha bisogno della vicinanza dei propri tifosi in questo periodo particolarmente difficile, avaro di risultati, e che ha portato al cambio in panchina tra Vincenzo Montella e Beppe Iachini. Per sentire il calore della gente, la società viola ha fatto sapere, tramite i canali social, che l'allenamento di domani sarà a porte aperte. Appuntamento alle ore 16.30 allo stadio Artemio Franchi. MERCOLEDÌ 1 GENNAIO, DALLE 16:30, allenamento A porte aperte ALLO STADIO FRANCHI

