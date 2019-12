Fiorello: "Non uso più Tik Tok, non voglio fare come i politici..." (Di martedì 31 dicembre 2019) Premiato con il Telegatto come Personaggio del decennio, Fiorello ha parlato a Tv Sorrisi e Canzoni del suo rapporto con i social. Lo showman, reduce dal successo di Viva RaiPlay, ha ammesso di usarli perché "dormo poco":Mi sveglio alle 4 e mezzo, massimo alle 5 del mattino. E giro su Internet a cercare idee. Sono iperattivo e curiosoFiorello: "Non uso più Tik Tok, non voglio fare come i politici..." 31 dicembre 2019 14:37. Leggi la notizia su blogo

