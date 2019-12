Fioramonti lascia il Movimento 5 Stelle e approda al Gruppo Misto (Di martedì 31 dicembre 2019) L’ex ministro di Istruzione, Università e Ricerca annuncia la sua uscita dal Gruppo dei parlamentari pentastellati. “C’è un senso di delusione profonda”, scrive Fioramonti su Facebook. Si chiude, forse in maniera definitiva, la telenovela che ha come protagonista Lorenzo Fioramonti. L’ormai ex ministro di Istruzione, Università e Ricerca ha rassegnato nei giorni scorsi le dimissioni … L'articolo Fioramonti lascia il Movimento 5 Stelle e approda al Gruppo Misto proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

