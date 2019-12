Finale Mondiali freccette 2020: orario d’inizio, tv, streaming e programma (Di martedì 31 dicembre 2019) L’Alexandra Palace di Londra è tutto pronto per la 27esima edizione del World Darts Championship 2020, il Mondiale di freccette che come ogni anno assegnerà il primo titolo iridato sportivo della stagione quando il 1° gennaio alle ore 20.00 si affronteranno l’olandese Michael van Gerwen (1) e lo scozzese Peter Wright (7). Si chiude un’edizione da record, che ha portato ai massimi livelli di popolarità questo sport soprattutto grazie alla straordinaria performance dell’inglese Fallon Sherrock, prima donna a vincere un match contro gli uomini in un Mondiale quando al primo turno ha superato il connazionale Ted Evetts ed è stata poi capace di ripetersi miracolosamente anche il turno successivo eliminando la testa di serie numero 11, l’austriaco Mensur Suljović. In Finale, ci sarà sempre lui, Michael van Gerwen. Il dominatore dell’ultimo lustro, numero 1 ... Leggi la notizia su oasport

