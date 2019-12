Finale Europa League 2020: data, calendario, orario, programma, città ospitante (Di martedì 31 dicembre 2019) Anche se stiamo solamente concludendo il 2019, è già tempo di pensare alle massime competizioni calcistiche dell’anno in arrivo. Il 2020, infatti, proporrà diversi momenti di grande importanza, come la Finale di Europa League. La seconda coppa continentale è pronta per la fase decisiva della sua 49esima edizione, la numero 11 con la formula attuale, e vivrà il suo atto conclusivo nella giornata di mercoledì 27 maggio 2020 con la Finale allo Stadion Energa Gdańsk di Danzica, in Polonia. Chi vincerà questa partita, come accade da qualche anno a questa parte, avrà la possibilità di sfidare i vincitori della Champions League nella Supercoppa UEFA 2020. In più si qualificheranno automaticamente per la fase a gironi della Champions League 2020-2021. Chi succederà al Chelsea, che vinse l’edizione 2019 in Finale contro l’Arsenal? Vedremo se Inter e Roma saranno in grado di ... Leggi la notizia su oasport

