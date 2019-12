Finale Champions League 2020: data, calendario, orario, programma, città ospitante (Di martedì 31 dicembre 2019) Archiviata definitivamente la fase a gironi, le 16 squadre qualificate per gli ottavi di Finale cominciano a sognare il grande obiettivo di raggiungere la finalissima della Uefa Champions League 2019-2020. L’Italia può ancora contare su Juventus (impegnata agli ottavi con il Lione), Napoli (contro il Barcellona) e Atalanta (con il Valencia), ma in generale sono ancora in corsa sostanzialmente tutte le grandi favorite della vigilia per il successo Finale (Ajax unica eliminata di lusso) tra cui Liverpool, Manchester City, Barcellona, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Il percorso verso la Finale è ancora molto lungo ed è quasi impossibile prevedere chi strapperà il pass per l’atto conclusivo della massima competizione calcistica continentale per club, in programma sabato 30 maggio 2020 nella città turca di Istanbul. La sfida conclusiva della Champions League ... Leggi la notizia su oasport

