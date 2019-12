Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, anticipazioni puntata 31 dicembre 2019 (Di martedì 31 dicembre 2019) Seconda e ultima serata per la 43ema edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, stasera alle 21.00, su Rai3, per conoscere i trionfatori dei clown d’oro e d’argento, ovvero gli Oscar del mondo del Circo. A condurre Melissa Greta Marchetto.Tra gli artisti provenienti da ogni angolo del globo, il coreografo russo Gia Eradze, un'utorità nel suo Paese.In questa seconda serata spicca Troupe Filinov, che eseguirà la sua performance in un crescendo di salti vorticosi sull’altalena russa.Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, anticipazioni puntata 31 dicembre 2019 pubblicato su TVBlog.it 31 dicembre 2019 07:30. Leggi la notizia su blogo

