Festival di Sanremo: chi sono i big in gara (Di martedì 31 dicembre 2019) Manca ormai pochissimo al prossima Festival di Sanremo e il settimanale Chi ha rivelato il cast che calcherà il palco dell’Ariston di questo Festival della Canzone targato Amadeus. I cantanti in gara al Festival Nomi attesi ma anche tanti ritorni inaspettati. Dal talent Amici ne arrivano diversi, pare che ci saranno infatti Giordana Angi, Riccardo ‘Riki’ Marcuzzo e Elodie Di Patrizi. Da X-Factor arriva invece Enrico Nigiotti, che aveva già partecipato lo scorso anno e anche Anastasio. Tornerà anche Francesco Gabbani, che quel Festival l’ha già conquistato una volta. Tanta attesa anche per Morgan, che tornerà in coppia con Bugo delle Vibrazioni. Un grande ritorno anche quello di Marco Masini. Ma i fan non vedono l’ora di rivedere Irene Grandi. Sul palco dell’Ariston ci saranno anche Piero Pelù, Achille Lauro, Diodato e Levante. In gara ci sarebbero anche Elettra Lamborghini ... Leggi la notizia su thesocialpost

