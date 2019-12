Festival di Sanremo, Amadeus: tutti i nomi dei cantanti in gara (Di martedì 31 dicembre 2019) Nelle scorse ore il settimanale Chi aveva anticipato i nomi dei partecipanti al Festival di Sanremo. Così, Amadeus si trova nella condizioni di dover mettere le carte in tavola prima del 6 gennaio, quando era previsto l’annuncio definitivo. I cantanti in gara “Marco Masini, il tenore pop vincitore di Amici Alberto Urso e un’esplosiva Elettra Lamborghini. Poi al Festival ci saranno Achille Lauro, Anastasio il vincitore di X Factor, la coppia Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi da Amici, Irene Grandi”, rivela Amadeus in una intervista a Repubblica. Visualizza questo post su Instagram Il 2019 è stato un anno incredibile e per questo vi devo dire grazie! Il 2020 parte col botto, ci vediamo a Sanremo <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4a5.png" alt=" Leggi la notizia su thesocialpost

