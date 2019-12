Festival di Sanremo 2020: tutti i big in gara (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Festival di Sanremo 2020 andrà in onda su Rai1, in diretta dal teatro Ariston, dal 4 all'8 febbraio 2020 e Amadeus, conduttore e direttore artistico, ha svelato i nomi dei big in gara: chi sono. Il Festival di Sanremo 2020 prende forma: i nomi dei big in gara sono stati svelati poche ore fa direttamente da Amadeus, conduttore e direttore artistico della prossima edizione, che ha tenuto fede alla promessa di un Festival "freestyle". Appuntamento su Rai1 - e per i fortunati che sono riusciti a permettersi l'abbonamento direttamente al Teatro Ariston di Sanremo - dal 4 all'8 febbraio 2020, in compagnia di Amadeus, padrone di casa, ma anche di tanti ospiti già annunciati. Si va dall'amico Fiorello, fresco di consacrazione grazie a Viva RaiPlay, a Tiziano Ferro, che sarà presente per tutte e 4 ... Leggi la notizia su movieplayer

trash_italiano : Festival di Sanremo 2020: svelati i concorrenti in gara - repubblica : Oggi su Rep: ???? Sanremo, tutti contro Rula Jebreal. È vero, il festival è proprio lo specchio del paese [di ANTONIO… - trash_italiano : Mediaset pensa ad una manifestazione simile al Festival di Sanremo -