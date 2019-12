Festival di Sanremo 2020: i 22 big in gara (Di martedì 31 dicembre 2019) Amadeus Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, culminate con una ‘presunta’ lista di nomi, Amadeus mette fine alle chiacchiere e ufficializza i 22 big in gara al Festival di Sanremo 2020. Ecco i cantanti che dal 4 all’8 febbraio 2020 gareggeranno al Teatro Ariston: - Achille Lauro - Alberto Urso - Anastasio - Diodato - Elettra Lamborghini - Elodie - Enrico Nigiotti - Francesco Gabbani - Giordana - I Pinguini Tattici Nucleari - Irene Grandi - Junior Cally - Le Vibrazioni - Levante - Marco Masini - Michele Zarrillo - Morgan con Bugo - Paolo Jannacci - Piero Pelù - Riki - Rancore - Raphael Gualazzi Rispetto ai rumors, mancano Samuele Bersani e i The Kolors, a ‘vantaggio’ di Alberto Urso e Le Vibrazioni. L’annuncio del cast ufficiale da parte di Amadeus a Repubblica ‘brucia’, di fatto, l’esclusiva che lo stesso conduttore aveva ... Leggi la notizia su davidemaggio

