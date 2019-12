Festival di Sanremo 2020, Amadeus svela: “Ecco chi sono i cantanti in gara”. Poi conferma: “Rula Jebreal? Le ho chiesto di esserci” (Di martedì 31 dicembre 2019) “Marco Masini, il tenore pop vincitore di Amici Alberto Urso e un’esplosiva Elettra Lamborghini. Poi al Festival ci saranno Achille Lauro, Anastasio il vincitore di X Factor, la coppia Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi da Amici, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, il rapper Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù alla sua prima volta, i Pinguini Tattici Nucleari, il rapper Rancore, Raphael Gualazzi e Riki, altro ex di Amici”. A sorpresa, è stato lo stesso Amadeus a rivelare in un’intervista a Repubblica i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo, la 70esima nella storia del più importante concorso musicale italiano. Gli artisti saranno divisi tra 22 “Big” e 8 “Nuove proposte”, ripristinando le due sezioni che Claudio Baglioni nelle due sue edizioni del Festival aveva ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

trash_italiano : Festival di Sanremo 2020: svelati i concorrenti in gara - repubblica : Oggi su Rep: ???? Sanremo, tutti contro Rula Jebreal. È vero, il festival è proprio lo specchio del paese [di ANTONIO… - LaStampa : Tra i big inaspettati ci sarebbero Irene Grandi, Piero Pelù ed Elettra Lamborghini. -