Ferrari - Come nasce la SF90 Stradale - VIDEO (Di martedì 31 dicembre 2019) La Ferrari ha diffuso i primi tre VIDEO realizzati per mostrare al pubblico le varie fasi di produzione della nuova SF90 Stradale. La prima ibrida di serie di Maranello avrà un ruolo fondamentale per l'elettrificazione della gamma del Cavallino e per questo motivo la Casa ha deciso di raccontare la genesi di questo modello attraverso le varie fasi della sua realizzazione, a partire dalla fonderia fino ad arrivare ai processi finali d'assemblaggio, che saranno mostrati negli ultimi cinque filmati che verranno pubblicati nelle prossime settimane. La fonderia. Il primo degli otto VIDEO dedicati alla SF90 Stradale racconta la nascita del suo cuore a otto cilindri. A Maranello, infatti, i tecnici del Cavallino realizzano degli stampi all'interno dei quali viene colato dell'alluminio fuso per per creare i blocchi motore. Una volta raffreddato, il metallo viene sottoposto a diversi trattamenti ... Leggi la notizia su quattroruote

