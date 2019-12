Felice Anno Nuovo! Auguri di Buon Capodanno 2020! Le più belle FRASI, CITAZIONI e PROVERBI per la notte di San Silvestro (Di martedì 31 dicembre 2019) Felice Anno Nuovo! Dopo la notte di San Silvestro, il CapodAnno è simbolo di un nuovo capitolo che sta per iniziare, con tutto quel che ne consegue, tra cui molti Buoni propositi. Sono tanti anche i rituali scaramantici per il primo dell’Anno che spesso vengono rispettati come quello di vestire biancheria intima di colore rosso o di gettare dalla finestra oggetti vecchi o inutilizzati. Di seguito proponiamo tante FRASI, CITAZIONI e proverbi per celebrare il CapodAnno e fare gli Auguri per un sereno e Felice 2020! Le FRASI per gli Auguri di Felice Anno Nuovo Possa questo nuovo Anno portarti una vita piena di pace, calore e solidarietà nella tua famiglia e molta prosperità! Felice Anno Nuovo! Tieni il sorriso, lascia andare la lacrima, continua a ridere, perdi il dolore, cerca la gioia e abbandona la paura. Buon Anno! Bnou Aonn! Scusa, per colpa della crisi ho comprato gli ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

