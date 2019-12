Felice Anno Nuovo! Auguri di Buon Capodanno 2020! Le IMMAGINI e le GIF più belle per la notte di San Silvestro (Di martedì 31 dicembre 2019) Felice Anno Nuovo! Ecco tante IMMAGINI (gallery in alto) per celebrare la notte di San Silvestro, il CapodAnno e fare gli Auguri per un sereno e Felice 2020! Il CapodAnno, primo giorno dell’Anno, è carico di significato, segna l’inizio di un nuovo periodo, come se fosse un rito di passaggio, tra una fase della propria vita che si è conclusa e un nuovo capitolo che sta per iniziare, con tutto quel che ne consegue, tra cui molti Buoni propositi. Sono tanti i rituali scaramantici per il primo dell’Anno che spesso vengono rispettati come quello di vestire biancheria intima di colore rosso o di gettare dalla finestra oggetti vecchi o inutilizzati. In Spagna c’è la tradizione di mangiare alla mezzanotte dodici chicchi d’uva, uno per ogni rintocco dei dodici scoccati da un orologio. In Russia, dopo il 12° rintocco, si apre la porta per far entrare ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

