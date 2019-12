Federica Panicucci su L’Anno che Verrà di Amadeus: “Un avversario da sempre” (Di martedì 31 dicembre 2019) Federica Panicucci prima di Capodanno in Musica commenta la sfida con L’Anno che Verrà di Amadeus Sarà una grande emozione, come da lei stessa confermata a Vero, condurre la serata di fine anno. Federica Panicucci proverà a fare i botti di San Silvestro su Canale 5. La conduttrice di Mattino Cinque sarà, per il terzo anno consecutivo, del Capodanno in Musica in diretta da Bari. Per l’ennesima volta, i telespettatori della rete ammiraglia del Biscione diranno addio all’anno vecchio e saluteranno quello nuovo con Federica Panicucci che si scontra con L’Anno che Verrà. Sulla storica trasmissione condotta da Amadeus su Rai1 ha dichiarato che da sempre è un grande avversario, a prescindere dal Natale e dal Capodanno. È risaputo che il Concerto è appannaggio di Rai1, ma anche lei e la sua squadra di Capodanno in Musica stanno facendo un ottimo lavoro: “Diciamo ... Leggi la notizia su lanostratv

