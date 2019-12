Fecero il saluto nazista in una foto di gruppo: licenziati trenta agenti di polizia penitenziaria (Di martedì 31 dicembre 2019) Una trentina di agenti di polizia penitenziaria statunitensi sono stati licenziati in tronco dall'amministrazione statale della West Virginia per aver fatto il saluto nazista durante una foto di gruppo. Le guardie hanno tentato di giustificarsi spiegando che si trattava di una bravata, ma nessuna di loro è stata creduta. Leggi la notizia su fanpage

