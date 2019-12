Fausto Leali, il furto che ne ha cancellato il passato: “Mi hanno lasciato in mutande” (Di martedì 31 dicembre 2019) Qualche tempo fa Fausto Leali è stato vittima di un furto in casa: i ladri hanno portato via tutti i beni di valore ed anche i premi ricevuti in carriera. Subire un furto non è mai un’esperienza piacevole. In molti casi i ladri portano via qualcosa che con grande sacrificio avete acquistato con denaro o … L'articolo Fausto Leali, il furto che ne ha cancellato il passato: “Mi hanno lasciato in mutande” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

