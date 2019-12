Fabio: «Io che di lavoro faccio lo spogliarellista» (Di martedì 31 dicembre 2019) FabioFabioFabioFrancescoFrancescoPer alcuni è il primo lavoro, per altri un modo per arrotondare, anche solo per divertirsi. Se si ha un bel fisico, se ci si sa muovere e si possiede un buon sense of humor, allora sì, si può pensare di fare lo spogliarellista. Fabio, veneto di 34 anni, di giorno lavora in un’agenzia di comunicazione e di sera fa spettacoli osé. Ed è lui ad aver avuto l’idea di fondare il sito spogliarellistauomo.it, dove sono elencati 40 ragazzi decisamente bellocci, tutti pronti ad allietare le feste di nubilato e i compleanni delle signore (o signori, dipende dai gusti). Ed è a lui che abbiamo fatto qualche domanda, partendo dalla più scomoda: quante volte si finisce con un nudo integrale e quante volte si va un po’ oltre allo spettacolo? «Posso dire anche mai. Io insisto sempre sul fatto che facciamo spettacoli scherzosi, magari provocanti, ma ... Leggi la notizia su vanityfair

