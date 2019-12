F1, Robert Kubica: “Non sono pentito del mio ritorno, ho dimostrato che potevo ancora correre a questi livelli” (Di martedì 31 dicembre 2019) Robert Kubica saluta la Formula Uno subito dopo averla riabbracciata. 21 Gran Premi che hanno permesso al pilota polacco di riassaporare il gusto della massima categoria del motorsport, abbandonata nel 2011 dopo il terribile incidente occorso nel Rally di Andora. Una carriera spezzata e una ennesima sfida per il nativo di Cracovia. La sua ferrea volontà di rimettersi in gioco lo ha sospinto fino al ritorno in questo 2019, a bordo della Williams. Un traguardo che ha assunto senza dubbio un valore inestimabile per Robert Kubica. Tutto il resto è finito ampiamente in secondo piano. I risultati non erano certo il primo punto d’interesse del polacco che, suo malgrado, ha dovuto combattere più con la sua FW42, piuttosto che con i rivali in pista. Avendo tra le mani la peggiore vettura di sempre della scuderia inglese il suo campionato si è trasformato spesso in un calvario ma, come ... Leggi la notizia su oasport

