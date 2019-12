F1, la nuova Ferrari 2020: tutte le anticipazioni e le novità. Come sarà la macchina che sfiderà la Mercedes (Di martedì 31 dicembre 2019) La scadenza è ormai fissata: 11 febbraio 2020. La presentazione della Ferrari andrà in scena e la speranza sarà sempre la stessa: porre termine al digiuno. L’ultimo titolo iridato conquistato dal finlandese Kimi Raikkonen (2007) comincia ad essere avvolto da polvere e ragnatele e l’obiettivo del Cavallino Rampante è quello di effettuare il tanto agognato update. La nuova macchina, progettata allo scopo di battere l’armata Mercedes, non ha ancora un nome. Il tutto è ancora rappresentato da un numero: 671. Si saprà più avanti quale potrà essere la scelta del team. Tuttavia, al di là della nomenclatura, quello che interessa maggiormente ai piloti, ai tecnici e ai tifosi è il comportamento della monoposto. Una Ferrari in cerca di bilanciamento? Sì, è questa la priorità e, se vogliamo, la criticità potrebbe essere estesa anche alla gestione dei piloti e del Reparto Corse. ... Leggi la notizia su oasport

BugattiCristian : Nella testa ho continuamente: Enzo Ferrari, mia nuova ossessione - pilly1988 : RT @sguia81: Gli esiti sulla nuova Ferrari 2020 al simulatore e galleria del vento non sono troppo entusiasmanti. Ve lo dico qui ed ora. P… - MP4DavideFox : RT @FormulaHumor: 1 like = 1 punto di carico in più sulla Ferrari 2020 rispetto alla SF90 Ogni tot metterò una controparte visiva per quan… -