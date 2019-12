F1, Frederic Vasseur: “L’incidente di Giovinazzi a Spa poteva costargli il posto all’Alfa Romeo, poi ha reagito benissimo” (Di martedì 31 dicembre 2019) Il team principal della Alfa Romeo, Frederic Vasseur, ha parlato alla testata Autosport della stagione di Antonio Giovinazzi, all’esordio in Formula 1: il pilota italiano ha dovuto affrontare un inizio piuttosto arduo e ha rischiato seriamente il posto in seguito all’incidente nella parte finale del Gran Premio del Belgio, ma poi è stato in grado di reagire alla grande e di chiudere in crescendo, meritandosi la conferma per la prossima stagione. Vasseur si è soffermato sul momento più critico della stagione del pilota pugliese: “L’incidente di Spa è stato un grande shock per tutti all’interno del team perché era davvero un’ottima opportunità per andare a punti. Antonio ebbe l’incidente in uno degli ultimi giri e noi abbiamo avuto una dura discussione con lui, perché cose di questo tipo possono decidere la tua carriera. Stavamo pensando molto al ... Leggi la notizia su oasport

