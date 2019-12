F1, Alex Wurz: “Verstappen nel 2020 può impensierire Hamilton. Spero in una Ferrari competitiva” (Di martedì 31 dicembre 2019) Tutto pronto per un nuovo Mondiale di F1 che nel 2020 si preannuncia molto appassionante. Tutti contro il solito Lewis Hamilton che nella prossima stagione, secondo tanti, dovrà faticare molto più del previsto al volante della sua Mercedes. Ad annunciarlo è anche Alex Wurz, ex pilota di Benetton, McLaren e Williams, intervistato da ‘Speedweek’. “Penso di sì, Hamilton sarà favorito, ma sarà difficile per lui, perché Max Verstappen complicherà molto le cose”. Prosegue: “Con l’attuale dinamica di guida, Max può diventare il campione del mondo. Sono molto sorpreso dagli enormi progressi della Honda, che è stata molto importante per la Formula 1. Questo è un grande segnale per lo sport”. Su Sebastian Vettel: “Seb è partito male, perché non era a suo agio in macchina e con le gomme all’inizio della stagione, ma poi si è ripreso. Si è ... Leggi la notizia su oasport

