Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi martedì 31 dicembre 2019 (Di martedì 31 dicembre 2019) Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 31 dicembre 2019 oggi, martedì 31 dicembre 2019, alle ore 20 va in scena l’Estrazione del Lotto numero 157 del 2019 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’Estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 31 dicembre 2019, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima Estrazione del Lotto ruota per ruota: Estrazione Lotto: i numeri vincenti di oggi (Estrazione n. 157 del 31 dicembre 2019). Estrazione in diretta alle ore 20 (Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) NAZIONALE 51 – 31 – 76 – 80 – 40 BARI 15 – 13 – 6 – 55 – 51 CAGLIARI 1 – 47 – 80 – 26 – 4 FIRENZE 63 – 18 – 83 – 42 – 67 GENOVA 85 – 43 – 18 – 22 – 33 MILANO 56 – 60 ... Leggi la notizia su tpi

